Героиня секс-скандала Александра Клитина, которая надела купальник и заявила о создании политической антикоррупционной партии, объяснила связь своих посылов против дискриминации женщин с коррупцией. По ее мнению, коррупционерами чаще становятся мужчины.

"Так оно все связано. Посмотрите, кто у нас коррупцией занимается? Почему-то в большинстве своем мужчины. Не женщины. Я считаю, что эти политические проституты - они же и сексисты. И еще непонятно, какой они ориентации, и что они сделали, чтобы им дали эти высокие должности", - рассказала "Стране" Клитина.

Напомним, осенью 2019 года Клитина оказалась в центре скандала: представители партии "Слуга народа" обсуждали, что она попала на пост заместителя министра инфраструктуры якобы через постель. В результате шумихи ее уволили из министерства.

Также мы сообщали, что 23 июня, попавшая в секс-скандал с пранкером Джокером Клитина, стала советником главы Государственного космического агентства Украины.





