В Херсоне до 2022 года планируют сократить количество городских школ, где можно получить полное среднее образование, с 28 до 12-ти учебных учреждений.

Об этом со ссылкой на "Стратегический план деятельности управления образования Херсонского горсовета на 2020-2024 годы" сообщает Центр журналистских расследований.

Согласно этому плану, с 1 сентября 2020 года в 10-е классы будут набирать учеников 28 херсонских школ. 1 сентября 2021 года - 17 школ. А 1 сентября 2022-го - 12 школ.

Как рассказала в комментарии для НЦЖР директор средней школы № 21 депутат Херсонского горсовета Галина Луговая, такая реорганизация проводится в рамках реформы средней общеобразовательной школы.

"Переход к профильной школе - следующий этап реформирования системы школьного образования после реформирования начальной школы. И то, как будет реализовываться этот этап, меня, признаюсь, очень беспокоит. Ведь возможность давать ученикам полное среднее образование будут иметь школы, набирающие в выпускные классы параллели в составе не менее четырех классов. Это сделано для оптимизации расходов на оплату труда учителей: небольшое количество школ с параллелями выпускных классов по четыре десятых и одиннадцатых класса для бюджета содержать дешевле, чем большее количество школ, где выпускных классов - один-два, как сейчас в наших школах", - рассказала Галина Луговая.

Он добавила, что и возглавляемая ею школа №21, расположенная в пригороде Херсона, поселке Антоновка, сейчас перерегистрируется как гимназия, где ученики будут получать неполное среднее образование.

"В нашем населенном пункте сейчас нет возможности набирать по четыре выпускных класса. И, думаю, такая же участь постигнет все школы, расположенные на периферии. Не та у нас демографическая ситуация и не то состояние экономики, чтоб иметь возможность набирать во все школы по четыре предвыпускных класса. Да, нас ждет оптимизация, следствием которой может стать учительская безработица", - сказала она.

По словам Луговой, эти "негативные тенденции" уже ощущаются. "Если ранее у нас был кадровый голод, так как работать в пригороде, не живя здесь, сложно для учителя, то сейчас мне звонят учителя, пока еще работающие в херсонских школах, но уже интересующиеся нашими вакансиями. Мы - на пороге очень серьезных проблем, и как они будут решены, я пока не представляю", - отметила Луговая.

Напомним, реформа образования началась в Украине с принятия Верховной Радой 5 сентября 2017 года нового Закона Украины "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года. В рамках реформы начались масштабные изменения во всех сферах образования.