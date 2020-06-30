Каждый четвертый юноша в возрасте 13-17 лет и каждая восьмая девушка имели опыт половых отношений. При этом каждый десятый из них начал сексуальную жизнь в 12 лет или ранее.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook, ссылаясь на исследование "Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи" (HBSC) 2018-го года.

Согласно исследованию, правильно определили пути предотвращения инфицирования ВИЧ лишь 17% опрошенных.

Также отмечается, что в мире около 12 млн девушек в возрасте 15-19 лет и по меньшей мере 770 000 девушек до 15 лет рождают каждый год в развивающихся регионах. При этом осложнения во время беременности и родов являются основной причиной смерти 15-19-летних девушек во всем мире.

Приводя эту статистику ЦОЗ агитирует за внедрение в Украине полового воспитания как в Евросоюзе - как обязательного школьного предмета.

Напомним, в начале года сообщалось, что в Министерстве образования хотят внедрить в школы сексуальное образование.

До этого в июне прошлого года взяться за сексуальное образование в школах собиралась экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.