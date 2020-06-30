Австрийские власти в очередной раз продлили запрет на авиаперелеты из Украины. Теперь ожидается, что действие ограничений закончится 15 июля.

Об этом во вторник, 30 июня, со ссылкой на решение Минздрава Австрии передает издание der Standard.

Так, кроме Украины, запрещаются также рейсы из Ирана, Китая, Великобритании, Португалии, Швеции, итальянской Ломбардии, Беларуси и России. В то же время, согласно заявлениям властей, если рейс в Австрию "отвечает интересам республики", он может быть выполнен из списка "запрещенных" стран. Однако каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально.

Стоит отметить, что такие исключения являются актуальными в частности для Вены, так как столица Австрии часто является местом международных переговоров. Так, недавно в столицу республики на переговоры по разоружению с США прилетала российская делегация.

Напомним, что в прошлый раз запрет на авиаперелеты из Украины был продлен до 30 июня.

Ранее мы писали, что страны Евросоюза договорились о перечне государств, жители которых с 1 июля смогут въезжать в ЕС. Детали решения пока неизвестны, но по данным источников, идет речь об утвержденном списке из 15 стран, в котором нет Украины.