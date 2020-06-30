Сегодня, 30 июня, в Кривом Роге во время пленарного заседания умер глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений исполкома Криворожского горсовета 64-летний Александр Бризецкий. Причиной стала остановка сердца.

Об этом сообщило Управление прессы исполкома горсовета на странице в Facebook.

"Александр Федорович был прямым, честным и открытым человеком. Как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни. Он полностью отдавал себя работе на благо родного города, несмотря ни на что. И для Кривого Рога это по настоящему тяжелая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и друзьям Александра Федоровича Бризецкого" - заявил городской голова Юрий Вилкул.

Александр Бризецкий родился 25 марта 1956 в селе Михайловка Запорожской области. Окончил Криворожский горнорудный институт. Более 32 лет он проработал в органах местного самоуправления. Он - кавалер отличия исполкома Криворожского городского совета - нагрудного знака "За заслуги перед городом".

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