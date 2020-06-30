Экс-нардеп Александр Онищенко, который находится в Германии после того, как Украине отказали в его экстрадиции заявил, что СБУ и НАБУ управляют из США, а президента Владимира Зеленского демократы и Сорос "обложили со всех сторон".

Об этом он заявил в в эфире Newsone, после публикации "пленок Байдена-Порошенко" , на которых угрозу от Онищенко обсуждали экс-президент Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден.

По мнению Онищенко, Владимир Зеленский не имеет влияния на САП и НАБУ, поскольку этими органами руководят из посольства США. И что даже после прихода к власти Дональда Трампа, американское посольство в Киеве осталось под контролем демократов, финансируемых миллиардером Джорджем Соросом.

Онищенко считает, что это вынуждает Зеленского поддерживать контакты с этой группировкой, а в правительстве и президентской фракции есть так называемые "соросята".

По словам экс-депутата, кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден активно занимается нефтяным и газовым бизнесом Украины и для него важно влиять через Сороса на "Нафтогаз Украины".

Онищенко утверждает, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев получил от Сороса задание приватизировать предприятие "Укргаздобыча" и передать его в сферу влияния американского миллиардера.

Также, как рассказал Онищенко, такая схема влияния Байдена через посольство США на президента Зеленского объясняет то, что не расследуется коррупция в системе "Нафтогаза".

Он добавил, что нынешние беспорядки в США по слухам финансирует Сорос и они играют в пользу рейтинга Байдена. Косвенно в протесты вложилась финансами и Украина, - считает экс-нардеп.

"Демократы, Байден, Сорос, используют деньги, которые они заработали, в том числе, и грязным путем в Украине, для поддержки протестов в Америке", - заявил он.

"Влияние американского посольства на президента Зеленского усиливается, демократы и компания Сороса обложили его со всех сторон" - рассказал Александр Онищенко в телеэфире.

Напомним, что ранее мы публиковали полную расшифровку последних пленок Байдена-Порошенко.

А также схему депутата Деркача о том, как устроена система влияния Демпартии США в Украине.