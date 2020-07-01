В Киеве растет число новых случаев коронавируса. Только за минувшие сутки в столице зафиксирован 101 случай.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 1 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Фейсбуке.

По его словам, за день в Киеве заболели 7 медиков. В целом за минувшие сутки Covid-19 выявили у

46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет,

48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет,

3 девочек, которым 1, 6 и 14 лет,

4 мальчиков, от 1 месяца до 13 лет.

Всего на сегодня в столице уже 5 138 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Выздоровели за сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 1 598 жителей Киева. Число летальных случаев - 108.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком - 14. В Деснянском районе - 11 случаев.

По словам мэра столицы, в больницах Киева сегодня находятся 274 зараженных коронавирусом. В том числе, 11 детей. С подозрением на Covid-19 госпитализированы 66 жителей столицы. Увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. 7 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Отметим, что число новых случаев коронавируса в Киеве растет второй день подряд. Еще 29 июня сообщалось о 45 заразившихся, 30-го числа - о 57. 1 июля количество новых пациентов составило 101.

Напомним, по состоянию на 1 июля общее количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 44 998 человек.

Также мы публиковали карту активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения по областям Украины.