В некоторых городах Украины из-за роста заболеваемости коронавирусом может снова остановиться общественный транспорт. Такой вариант развития событий не исключает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он рассказал в интервью BBC-Украина.

"Есть рост количества больных. Львовская область - на первом месте по количеству. Киев - традиционный лидер, в котором самая большая плотность населения. Есть Черновицкая область. Ровенская область вырывается в лидеры", - сказал Шмыгаль.

Премьер не исключил ужесточения карантина в некоторых регионах, которое может привести к закрытию транспорта.

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