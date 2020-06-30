Полиция Киева задержала мужчину, который за 25 тыс. долларов обещал содействие в назначении на руководящий пост в Нацбанке Украины.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы во вторник, 30 июня, передает "Украинская правда".

"Подозреваемый - директор частного общества, но раньше имел отношение к банковской сфере, работал в одном из коммерческих банков. Обещая кандидату свое содействие, он ссылался на свои якобы связи в НБУ. Однако проведенными следственными действиями его контакты с действующими служащими Нацбанка по поводу решения этого вопроса пока не подтверждаются", - рассказала пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

В результате спецоперации прокуратура и СБУ задержали злоумышленника "на горячем" во время получения первой части оговоренной суммы в размере 15 000 долларов США. Задержанным оказался 44-летний житель столицы.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса. Прокуратура готовит ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, Зеленский уволил попавшегося на взятке губернатора Кировоградской области.

Также мы писали, что в начале июня в Харькове двое мужчин из Киева за миллион гривен пытались "продать" должности руководителей облгосадминистрации и Главного управления Государственной налоговой службы в области.