Авиакомпания Air France сократит более 7500 сотрудников в ближайшие два года в связи с коронавирусным кризисом, который сильно ударил по отрасли пассажирских перевозок.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует AFP со ссылкой на источники в профсоюзе работников предприятия.

Компания планирует сократить 6500 из 41 000 ты сотрудников непосредственно в Air France, а также более тысячи человек в дочерней авиакомпании НОР! Детали касательно кадровых решений компания должна предоставить в ближайшее время.

Гендиректор авиахолдинга Air France-KLM Бен Смит в начале мая говорил о том, что количество рабочих мест в компании придется уменьшать из-за последствий пандемии коронавируса.

Напомним, сегодня стало известно, что международный аэропорт "Киев" сократит половину всех своих сотрудников, чтобы избежать банкротства предприятия.

Ранее мы рассказывали о том, когда украинская авиакомпания "МАУ" планирует возобновить авиаперелеты после коронавирусного перерыва.