Львовский апелляционный суд подтвердил законность приговора Тячевского районного суда по делу врача родильного отделения Хустской районной больницы. Его обвиняют в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, в результате чего погибла роженица. Врача лишили свободы на один год, а также обязали выплачивать 1/4 часть зарплаты на содержание троих детей умершей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Следствие установило, что врач небрежно выполнял свои обязанности, принимая роды у пациентки. Он допустил тяжелую кровопотерю, которая привела к смерти женщины. Медика признали виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей (ч.1 ст.140 УК Украины) и назначили меру наказания в виде года лишения свободы.

Кроме этого врач и Хустская районная больница должны оплатить пострадавшим 400 000 гривен морального ущерба, 45 300 гривен материального ущерба и более 31 тысяч гривен ущерба причиненного смертью матери ее несовершеннолетним детям. Врача также обязали платить 1/4 части заработной платы на содержание троих детей умершей роженицы. Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что роженица умерла в июле 2017, а ее новорожденная девочка осталась жива. Как сообщается, у женщины было еще двое детей.

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