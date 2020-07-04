Уже многие сотрудники вышли на работу в офисы, где в летнее время обычно разгораются скандалы касательно использования кондиционера.

Часть работников хотят, чтобы он работал, а часть - категорически против. Вторые свое мнение мотивируют в том числе тем, что из-за потока холодного воздуха могут они простудиться.

В связи с этим "Страна" отвечает на один из самых спорных офисных (да и домашних) вопросов: можно ли простудиться под кондиционером?

Если ответить на этот вопрос кратко: нет, скорее нельзя простудиться, чем можно. Ниже разъясним.

Самые распространенные вирусы, которые вызывают простуду, лучше чувствуют себя при низкой влажности. Кондиционер же способствует высушиванию слизистых оболочек носа и рта. В связи с этим вероятность простудиться действительно чуть выше.

Если же параллельно кондиционеру работает увлажнитель воздуха, в помещении проводится регулярная влажная уборка, то шансы простыть при включенном кондиционере не выше, чем при выключенном.

Исследования ученых говорят о том, что люди, которые много времени работают при включенном кондиционере, чаще обращаются с жалобами на ухо, горло и нос к оториноларингологу. В это же время пока не до конца изучена связь таких людей с аллергией. Ведь кондиционеры на охлаждение работают как раз в периоды активного цветения растений. Поэтому часть людей может принимать за простуду сезонную аллергию, предполагают специалисты.

Ученые отмечают, что главная и по-настоящему серьезная опасность кондиционера - грибки и бактерии. Они могут скапливаться в случае, если кондиционер чистить недостаточно часто. Поэтому сотрудники справедливо могут попросить работодателя заказать чистку кондиционера накануне летнего сезона - этого будет достаточно, чтобы работать спокойно и не переживая, что в нем появились грибки.

Сторонникам кондиционера порой сложно понять, как можно не хотеть охлаждать помещение и почему коллегам хочется сидеть, будто в бане. На самом деле некоторым не жарко, а на самом деле комфортно без охлаждения воздуха. Причина в том, что у каждого человека свой температурный режим. Он зависит от многих факторов: массы тела, состояния здоровья и конкретно сосудов, климата, в котором человек вырос и другое.

Так или иначе, оптимальной температурой воздуха летом в рабочем помещении считается +20-22 градуса. Допустимая - не ниже +18. Ученые советуют балансировать температуру как раз в этом диапазоне. А всем - любителям и похолоднее, и пожарче - нужно подстраиваться под такую золотую середину.

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