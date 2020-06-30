В Молдове разоблачили подпольный завод, где собирали вертолеты
В Молдове, на берегу Днестра, в 50 километрах от Кишенева, был обнаружен подпольный мини-завод. Он производил вертолеты, которые нелегально поставляли в страны СНГ.
Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру Молдовы пишет "Интерфакс".
На подпольном вертолетном заводе, по данным прокуратуры, собирали вертолеты, схожие по модификации с Ка-26. Их незаконно экспортировали на рынок стран СНГ.
"Большинство задействованных в производстве вертолетов, включая организаторов и руководство предприятия, являются жителями Приднестровья", - говорится в сообщении.
Также в прокуратуре рассказали о проведенных на предприятии обысках, в ходе которых правоохранители нашли более 10 вертолетов, находящихся на разных этапах готовности. На них не было документов о происхождении, при этом часть, на первый взгляд, ручного производства.
Возбуждено уголовное дело о подготовке контрабанды летательных аппаратов, наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Напомним, Украина в конце июня открыла все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой.
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