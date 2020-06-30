Экономика Великобритании переживает сильнейший кризис из-за коронавирусного карантина. В стране зафиксировали самое большое ее падение с 1979 года.

Об этом сообщает BBC, во вторник, 30 июня.

"Британская экономика с января по март этого года сократилась более, чем ожидалось ранее - на 2,2%. Это самое общее падение экономики Соединенного Королевства с 1979 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным экспертов из Офиса национальной статистики, наибольший удар британская экономика понесла в марте 2020 года из-за пандемии Covid-19 и карантинных ограничений. Это падение затронуло практически все сферы британского хозяйства.

Ранее мы писали, что МВФ радикально ухудшил прогноз по мировой экономике. Расти будет только Китай.

Также "Страна" сообщала, что Всемирный банк представил новый прогноз развития мировой экономики в условиях последствий пандемии коронавируса. В этом году эксперты организации ожидают ее существенного снижения - на 5,2%. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны.