В воскресенье, 28 июня, в Польше состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур по итогу голосования вышли действующий президент страны Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский.

Это были первые выборы в ЕС в условиях пандемии коронавируса. О том, как было организовано голосование "Стране" рассказала член Миссии ПАСЕ по оценке президентских выборов в Польше Юлия Левочкина.

"На избирательный участок одновременно допускалось определенное количество граждан, в зависимости от его площади. В частности, на отдельных участках члены комиссий регулировали количество присутствующих избирателей. Зоны социальной дистанции в 1,5 м были отмечены напольными разметками", - сообщила Левочкина.

По ее словам, особое внимание уделялось дезинфекции - избиратели дезинфицировали руки на входе и выходе (на входе на участок либо стоял санитайзер, либо член комиссии дезинфицировал руки избирателям).

"Также, согласно установленному санэпидемстанцией графику, помещения участков и контактные предметы дезинфицировались регулярно. Члены избирательных комиссий были оснащены удобными пластмассовыми защитными масками", - рассказала Левочкина.

При этом ситуация с коронавирусом не привела к низкой явке избирателей.

"Явка в первом туре была очень высокой для Польши и составила 64,4%", - говорит Левочкина.

По ее мнению пример Польши показывает, что выборы можно организовать и провести и во время эпидемии коронавируса. Поэтому разговоры о переносе местных выборов, намеченных в Украине на осень 2020 года, это политическая манипуляция.

"Считаю, что проведение местных выборов в Украине в условиях Covid-19 абсолютно возможно", - сказала Юлия Левочкина.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как голосовали в Польше во время коронавируса и почему у президента Дуды возникли проблемы.