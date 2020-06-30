Первые клубы гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги Чемпионов 2019/2020
Несмотря на то, что сезон Лиги чемпионов 2019/2020 еще не завершился, уже есть клубы, которые гарантировали себе участие в следующем розыгрыше. Всего на данный момент в групповом этапе ЛЧ гарантированно примут участие 11 команд.
Об этом во вторник, 30 июня, сообщает 24 канал.
По правилам УЕФА, гарантированное участие в групповом этапе примут 11 чемпионов сильнейших лиг Европы. На данный момент определены 6 чемпионов, которые сыграют в следующем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов.
- Англия – "Ливерпуль"
- Германия – "Бавария"
- Франция – ПСЖ
- Бельгия – "Брюгге"
- Нидерланды – "Аякс"
- Украина – "Шахтер"
Пока не известна судьба пропусков во Франции, Бельгии и Нидерландах, где чемпионат был завершено досрочно. УЕФА угрожал не допустить такие клубы в еврокубки.
- Испания
- Италия
- Португалия
- Россия
- Турция
Также получают прямые путевки на групповой этап еще 6 команд, которые заняли второе место в шести сильнейших лигах. Такие путевки уже выиграли немецкая "Боруссия" Дортмунд и французский "Марсель".
УЕФА гарантирует участие в групповом этапе 5 командам, которые заняли третье место в топ-5 лигах. От Германии путевку получил СБ "Лейпциг", а от Франции – "Ренн".
Также на групповой этап попадают 4 команды, которые заняли четвертое место в топ-4 лигах. Пока только немецкая "Боруссия" Менхенгладбах смогла гарантировать себе участие в групповом этапе.
Напомним, ранее стали известны формат, даты и город, где окончат Лигу чемпионов-2020
Как сообщалось, УЕФА не допустит клубы в Лиги чемпионов, если те не доиграют лиги без уважительной причины.