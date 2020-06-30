Несмотря на то, что сезон Лиги чемпионов 2019/2020 еще не завершился, уже есть клубы, которые гарантировали себе участие в следующем розыгрыше. Всего на данный момент в групповом этапе ЛЧ гарантированно примут участие 11 команд.

Об этом во вторник, 30 июня, сообщает 24 канал.

По правилам УЕФА, гарантированное участие в групповом этапе примут 11 чемпионов сильнейших лиг Европы. На данный момент определены 6 чемпионов, которые сыграют в следующем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов.

Англия – "Ливерпуль"

Германия – "Бавария"

Франция – ПСЖ

Бельгия – "Брюгге"

Нидерланды – "Аякс"

Украина – "Шахтер"

Пока не известна судьба пропусков во Франции, Бельгии и Нидерландах, где чемпионат был завершено досрочно. УЕФА угрожал не допустить такие клубы в еврокубки.

Испания

Италия

Португалия

Россия

Турция

Также получают прямые путевки на групповой этап еще 6 команд, которые заняли второе место в шести сильнейших лигах. Такие путевки уже выиграли немецкая "Боруссия" Дортмунд и французский "Марсель".

УЕФА гарантирует участие в групповом этапе 5 командам, которые заняли третье место в топ-5 лигах. От Германии путевку получил СБ "Лейпциг", а от Франции – "Ренн".

Также на групповой этап попадают 4 команды, которые заняли четвертое место в топ-4 лигах. Пока только немецкая "Боруссия" Менхенгладбах смогла гарантировать себе участие в групповом этапе.

Напомним, ранее стали известны формат, даты и город, где окончат Лигу чемпионов-2020

Как сообщалось, УЕФА не допустит клубы в Лиги чемпионов, если те не доиграют лиги без уважительной причины.