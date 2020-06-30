C 1 июля в Таиланде, вместе с началом пятого этапа ослабления коронавирусного карантина, разрешается въезд отдельным категориям иностранных граждан. Среди них, владельцы рабочих виз и студенты. При этом запрет на регулярное международное пассажирское авиасообщение сохраняется на неопределенный срок.

Об этом во вторник, 30 июня, со ссылкой на указ управления гражданской авиации королевства, передает ТАСС.

В управлении рассказали, что разрешение на полеты выдает управление гражданской авиации. В указе говорится, что разрешение на пассажирское воздушное судно будет выдано только если лица на борту, кроме жителей Таиланда, относятся к одной из следующих категорий:

лица, приглашенные премьер-министром

иностранные супруги, родители или дети граждан Таиланда

иностранцы с видом на жительство

владельцы разрешений на работу, а также их супруги и дети

иностранные студенты и их опекуны

иностранцы и их опекуны, обращающиеся за медицинской помощью в королевство, кроме случаев лечения коронавируса

перевозчики грузов, которым необходимо вернуться после завершения задания

члены экипажа, которые должны совершить поездку в Таиланд с определенной датой и временем возвращения

лица, работающие в дипломатических миссиях, консульских учреждениях, международных организациях, представители правительства и иностранных правительственных учреждений, работающих в Таиланде

сотрудники других международных учреждений в соответствии с разрешением МИД, включая их супругов, родителей или детей

иностранцы, которым разрешено въезжать в страну по специальному соглашению с другим государством

В документе не уточняются детали нахождения в обсервации, однако по действующим правилам все пребывающие в эти дни граждане Таиланда и иностранцы отправляются на 14-дневную изоляцию в специально оборудованные медицинские центры. Для иностранцев эта услуга стоит 32 тыс. до 125 тыс. батов (от 28 тысяч до 108 545 гривен).

Запрет на посещение Таиланда введен с 4 апреля и продлевался уже четыре раза. 1 июля в стране начинается пятый этап снятия карантинных ограничений. С завтрашнего дня в Таиланде откроются школы, будут сняты ограничения по времени работы торговых центров. Однако часы работы пабов и баров будут ограничены - они должны закрываться в полночь. За одним столом смогут находиться не более пяти человек, им будет запрещено присоединяться к другим группам.

Ране мы писали, что в Таиланде редкие кожистые черепахи, которые находятся под угрозой исчезновения, воспользовались опустевшими пляжами на фоне пандемии коронавируса. Они впервые за 20 лет стремительно обустраивают кладки на пляжах.

А также, что в разгар пандемии коронавируса король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х заперся на самоизоляцию вместе со своими 20 наложницами и слугами в одном из отелей на юге Германии.