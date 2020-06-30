Украина просит Францию официально отреагировать на визит французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Россией Крым, который планировался в период с 30 июня по 2 июля.

Такую просьбу изложила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном, сообщается на сайте МИД Украины.

"Первый заместитель министра обратила внимание посла на недопустимость контактов граждан Франции с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях Украины. В этой связи Эмине Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым (30 июня - 2 июля)", - говорится в сообщении МИД Украины.

Уточняется, что Этьен де Понсен подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил, что передаст в МИД Франции обращение Эмине Джапаровой, касающееся визита французских депутатов Европарламента в Крым.

Также Джапарова подчеркнула незаконность проведения оккупационной администрацией РФ "голосования" о внесении изменений в Конституцию РФ на временно оккупированных РФ территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, в Автономной Республики Крым и городе Севастополь, как и любых "референдумов" и "голосований" на оккупированных территориях Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что французская газета Le Monde опубликовала карту, на которой Крым российский.

Также мы сообщали, что Украина не будет просить у России компенсацию за аннексированный Крым.