В Японии объявили о начале первого клинического испытания на людях потенциальной вакцины от коронавируса. Ее в начале июля введут 30 здоровым людям.

Об этом со ссылкой на заявление компании Anges Inc, которая будет проводить тестирование, пишет Kyodo News.

"Медицинский стартап Anges Inc объявил о начале первого в Японии клинического тестирования на людях потенциальной вакцины против нового коронавируса", - сказано в сообщении.

Испытания решили проводить в госпитале при университете Осаки. Там в начале июля потенциальную вакцину введут 30 здоровым людям. Затем в течение восьми недель исследователи намерены смотреть на ее побочные эффекты, и проверять, создает ли она у пациентов антитела против Covid-19.

Если первая фаза тестирования потенциальной вакцины пройдет успешно, компания планирует на втором этапе расширить круг участников испытания до 400.

В случае успешности второй фазы Anges Inc надеется между весной и осенью 2021 года получить от японского правительства разрешение на продажу вакцины против коронавируса.

Напомним, "Страна" подробно анализировала, появится ли вакцина от Covid-19, кто ее первым сделает и сколько она будет стоить.

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