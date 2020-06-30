В Луцке коронавирус выявили сразу у четверых работников детского сада. По словам заместителя главы Волынской ОГА Татьяна Щербак, COVID-19 обнаружили у музыкального руководителя, заместителя директора, медсестры и помощника воспитателя.

Об этом чиновница рассказала во время брифинга, где была озвучена ситуация по заболеваемости коронавирусом на утро втоника, 30 июня, передает "Волынь Post".

Уточняется, что заболевшие коронавирусом находятся на амбулаторном лечении. А сам детский сад не работает с 24 июня.

За последние сутки в Волынской области выявлено 57 новых случаев коронавируса. Всего в регионе за время эпидемии зафиксировано 2369 заболевших. Выздоровели 697 человек. Для 60 - болезнь оказалась смертельной.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский заявил, что нужно готовиться ко второй волне коронавируса в Украине.

Также мы сообщали, что около сотни людей устроили массовые купания в источнике возле Львова в разгар пандемии коронавируса.