Социальная стриминговая сеть Twitch, которая принадлежит корпорации Amazon, заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа. Подобное решение приняло и руководство платформы Reddit, там под ограничения попало сообщество, созданное в поддержку американского лидера.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует The New York Times и пресс-служба Reddit.

Так, по данным журналистов, причиной блокировки канала Трампа на Twitch является "разжигание ненависти". Стоит отметить, что это первое прямое ограничение учетной записи президента США в социальных сетях.

Что касается Reddit, то руководство этой площадки заблокировало сообщество, которое нарушала правила социальной сети. В Reddit заверили, что будут и дальше бороться с оскорбительным поведением и пропагандой ненависти.

Аккаунт Трампа в Twitch не продержался и года. Представители президента США завели учетную запись в этой соцсети 10 октября 2019 года.

Ранее мы писали, что в марте Twitter использовал маркировку "манипуляция СМИ" в отношении видео, размещенного в соцсети президентом США Дональдом Трампом. В ролике содержался отрывок выступления кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.