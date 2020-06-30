В Запорожье в суд направили обвинительный акт в отношении полицейского, который стрелял в своего коллегу. Он может лишиться свободы на срок от 7 до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, во вторник, 30 июня.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении сотрудника Днепровского отделения полиции по факту покушения на умышленное убийство направлен в суд. Полицейского обвиняют в законченном покушении на убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Как сообщается, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Следствием установлено, что 12 января 2020 года оперуполномоченный, находясь в служебном кабинете в состоянии алкогольного опьянения, в нерабочее время, начал стрелять в стены и мебель из собственного травматического оружия.

Коллега, который стал свидетелем такого поведения, сделал ему замечание, на что обвиняемый с близкого расстояния направил оружие в голову коллеге и выстрелил.

Пострадавшего госпитализировали в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. А пока он находился без сознания, обвиняемый уверял следствие, что его коллега пытался покончить с собой.

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