Украина не намерена добиваться от Российской Федерации материальной компенсации за незаконную аннексию полуострова Крым, поскольку это означает признание незаконной оккупации.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью проекту Радио Свобода "Крым.Реалии".

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги, и все будет нормально? Нет. Стратегия совершенно иная. Мы потому и говорим, что происходит временная незаконная оккупация, подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно и что это оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась", - заявил Кулеба.

По его словам, для Украины принципиально важно, чтобы во всех судебных процессах юрисдикция России признавалась

"Безусловно, компании имеют право подавать иски. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация", - добавил Кулеба.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил, что территория полуострова Крым была всегда российской "даже с юридической точки зрения".

Ранее мы писали, что Совет Европейского Союза в четверг, 18 июня, продлил до июня 2021 года санкции, введенные Евросоюзом после незаконной аннексии Россией Крыма.