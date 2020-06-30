Украинский агробизнесмен Олег Бахматюк обратился к послам "G7" с письмом, где заявил о незаконных действия со стороны руководства НАБУ в корыстных интересах для получения контроля над одной из самых крупных аграрных компаний в Украине.

Обращение Бахматюка было направлено к послам стран G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) и размещено на официальном сайте компании Олега Бахматюка "Укрлендфарминг".

В письме говорится, что дело НАБУ против него ведется с многочисленными процессуальными нарушениями со стороны следственных органов и в привязке к личным интересам высших должностных лиц государства. Среди таких лиц Бахматюк называет директора НАБУ Артема Сытника, который отказывается выполнять окончательное решение суда и закрывать дело, которое было возобновлено постановлением бывшего заместителя генпрокурора Касько после того, как оно уже было расследовано и закрыто решениями судов из-за отсутствия состава преступления.

Кроме того, бизнесмен заявил, что "опираясь на известные мне факты и на публикации журналистских расследований авторитетных украинских СМИ, повторное противозаконное открытие дела против меня инициировал бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, который имеет бизнес-интересы в аграрной отрасли. Предметом его интереса стала моя аграрная компания, которая является одной из крупнейших в Украине". Бахматюк пишет, что "исполнителем этого заказа является глава НАБУ Артем Сытник".

"Сейчас происходят очередные нарушения норм и принципов права. НАБУ и САП не выполняют окончательное и такое, что не подлежит обжалованию, решение Печерского районного суда Киева и Офиса Генерального прокурора о закрытии дела", - говорится в письме Бахматюка.

Он считает, что имеет все перспективы получить положительное решение международных судов о нарушении его прав со стороны НАБУ, но "в условиях вопиющего нарушения норм закона и прав человека в Украине со стороны должностных лиц такие решения международных судов в нашу пользу могут быть приняты слишком поздно и компания может перейти под контроль людей, связанных с властью, с нарушением прав международных инвесторов компании".

Помимо этого, в обращении Бахматюка к послам говорится, что "абсолютно незаконные и предвзятые действия директора НАБУ Артема Сытника, имеют все признаки сговора, не исключаю - с целью передачи под контроль другим лицам моей аграрной компании, в которой работает 27 тысяч человек, которая производит 1% ВВП и которая за последние 3 года уплатила 7,7 млрд грн налогов. Незаконные юридические действия Артема Сытника связанные с экономическими интересами относительно моей компании".

Напомним, Бахматюк являлся подозреваемым в присвоении стабилизационного кредита, предоставленного "VAB Банку" НБУ (по этому делу также проходят и экс-чиновники Нацбанка). Однако он считает, что эти обвинения полностью сфабрикованными и основанными на личной мести Сытника.

9 июня Печерский районный суд Киева принял решение обязать генпрокурора Украины отменить постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора, о возобновлении уголовного дела в отношении предпринимателя Олега Бахматюка

На прошлой неделе Бахматюк обратился к Венедиктовой с требованием закрыть дело против него, так как со дня отмены решения о возобновлении уголовного дела Печерским райсудом прошлого уже 16 дней.

"Страна" подробно писала о том, почему один суд арестовал Бахматюка, а второй предписал закрыть дело.