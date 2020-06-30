Из Италии в Украину прибыл самолет с гуманитарной помощью на борту для ликвидации последствий наводнения в западных регионах Украины.

Об этом сообщило посольство Италии в Киеве на официальном сайте, во вторник, 30 июня.

Отмечается, что самолет рейса военной авиации, организованный департаментом гражданской обороны, сел в аэропорту Львова в 13:00 во вторник. На борту были палатки, водозаборные насосы, башни-маяки и другие материалы, предоставленные корпусом национальной пожарной команды, итальянскими областями и национальными организациями волонтеров гражданской обороны.

"В результате сильных наводнений, постигших Украину, Италия оказывает помощь, направленную на противостояние этой чрезвычайной ситуации и поддержку деятельности по спасению, а также помощь пострадавшему населению", - цитирует посольство посла Италии в Киеве Давиде Ла Чечилия.

Он поблагодарил Киев за поддержку во время пандемии коронавируса. "Дружеские связи и солидарность, объединяющих наши страны, укрепляются в моменты трудностей. Мы очень благодарны Киеву за поддержку, оказанную нам с направлением группы врачей и значительного количества дезинфицирующих средств в сложный момент чрезвычайной санитарной ситуации в Италии. Сейчас мы имеем целью поддержать стремление Украины в противостоянии явлениям, которые так жестко поразили запад страны ", - добавил дипломат.

Посол подчеркнул, что эта операция происходит в рамках Европейского механизма гражданской обороны.

Напомним, 25 июня Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнеров и штаб-квартир международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины.

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