В центре Парижа активисты в нижнем белье приковали себя цепью к металлической ограде перед зданием Министерства экономики и финансов Франции. Таким образом участники природозащитного движения Extinction Rebellion протестовали против финансирования государством загрязняющих природу предприятий. Об этом сообщается в микроблоге телеканала BFM TV в Тwitter.

Для более яркой картинки один из протестующих обливал прикованных цепью активисток красной жидкостью.

Представители Extinction Rebellion заявили, что "осуждают выбор французского правительства в рамках перезапуска экономики".

Paris: des militants d'Extinction Rebellion s'enchaînent au ministère de l'Économie pic.twitter.com/IWrB9BtHV3 — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2020

"Государства отдают предпочтение смертельной системе, поддерживая загрязняющие природу производства, в то время как необходимость борьбы с изменением климата становится все насущнее на фоне растущей бедности, голода, эпидемий и войн", - говорят участники движения.

Эта акция носит общеевропейский характер и проходит также в других городах Евросоюза, однако члены Extinction Rebellion предъявляют и конкретные претензии правительству Франции.

"В то время как участники Гражданского конвента по климату представили 149 мер для борьбы с его изменением, правительство предпочитает вливать €7 млрд в авиационную и €5 млрд в автомобильную отрасль, чем потратить их на систему здравоохранения или на решение экологических проблем", - добавили активисты.

Социально-политическое движение Extinction Rebellion было основано в Великобритании в мае 2018 года. Оно использует методы ненасильственной борьбы, чтобы выступать против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологического коллапса.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве началась акция протеста профсоюзов с требованиями увольнения Третьяковой.

Также мы сообщали, что в США белая пара вышла с оружием защищать свой дом от активистов Black Lives Matters.