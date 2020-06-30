Кабмин подсчитает ущерб от продолжительного наводнения на западе Украины через несколько недель.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью "BBC News Украина", опубликованном во вторник, 30 июня.

"Огромные убытки, к сожалению, есть и человеческие потери. Но четко посчитать сумму мы сможем в течение следующих нескольких недель, когда спадет вода, когда будет видно уже все последствия разрушения инфраструктуры и домохозяйств", - сказал глава украинского правительства.

По его словам, всего катаклизм затронул пять областей Западной Украины, однако больше всего от паводков пострадала Ивано-Франковская.

"Из государственного резервного фонда мы выделили около 700 млн гривен на ликвидацию последствий. В случае необходимости мы готовы выделять достаточное количество средств, чтобы восстановить инфраструктуру, сообщения и возместить потери людей и домохозяйств от этой стихии", - отметил Шмыгаль.

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 30 июня, в четырех областях на Западной Украине до сих пор устраняют последствия масштабного наводнения, которое спровоцировали длительные ливни. Так, все еще подтоплены 147 домов, разрушены 150 км дорог.

Ранее мы писали, что из-за наводнения инфраструктура Закарпатской области пострадала на 125 млн гривен, а Ивано-Франковская областная госадминистрация просит у государства 500 млн гривен на ликвидацию последствий стихии.