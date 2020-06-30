По состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине 13 областей и Киев не готовы к дальнейшему смягчению карантина.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Так, критериями, по которым регионы признают проблемными, в середине июня установил Кабмин:

Заполненность коек в больницах , предназначенных для пациентов с Covid-19, должна быть менее 50%.

, предназначенных для пациентов с Covid-19, должна быть Охват населения тестами на Covid-19 , должен быть больше 24 на 100 тыс. населения .

, должен быть . Коэффициент выявления случаев заболевания , должен быть менее 11% .

, должен быть . Динамика роста случаев инфицирования (суммарный показатель случаев за эту неделю сравнивается с количеством за прошлую), должен быть менее 10%.

Так, по указанным показателям карантин не готовы снижать:

Киев

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Луганская область,

Львовская область,

Одесская область,

Ровенская область,

Харьковская область,

Хмельницкая область,

Черниговская область,

Черновицкая область.

Напомним, Шмыгаль назвал условие, при котором карантин ужесточат во всей Украине. Это увеличение числа активных больных до 60 человек на 100 тысяч населения.

Также мы писали, что по состоянию на 30 июня число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 44 334 человек.