Сотрудников аппарата управления центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников "Укрзализныци" с 1 июля переводят на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные "УЗ".

Нововведение укороченной рабочей недели не коснется сотрудников компании, работающих по сменному графику, занятых на работах капитального характера (реконструкция и капитальный ремонт путей, стрелочных переводов, искусственных сооружений), по ремонту, обслуживанию и наладке основного технологического оборудования, а также работающих на перевозке грузов и пассажиров и их обслуживании

"Нам удалось достичь стабилизации ситуации благодаря ряду мер экономии на неприоритетных расходах, рационализации объема ремонтов и обслуживания, получении дополнительных доходов от продажи непригодного к использованию имущества. Сейчас мы должны сосредоточиться на перевозочной работе и наших клиентах. Важно, чтобы все процессы работали четко и на соответствующую мощность. Условия труда железнодорожников, которые отвечают за непрерывность движения поездов, будут сохранены", - отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время встречи с представителями профсоюзов компании.

Также руководитель компании добавил, что сокращение рабочей недели для отдельных работников - вынужденный шаг и уже в конце августа компания вернется к пересмотру срока действия этого решения. "Все будет зависеть от восстановления экономики и объемов грузовых железнодорожных перевозок", - добавил Юрик.

Напомним, ранее глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что в Набсовете "Укрзализныци" настолько маленькие зарплаты, что весь его состав скоро уйдет в отставку.

Ранее сообщалось, что правление АО "Укрзализныця" собираются покинуть Марчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич. Они подали заявления об увольнении с занимаемых должностей.