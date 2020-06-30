Факт заполненности на 70% больничных коек учреждений Закарпатья, предназначенных для пациентов с коронавирусом, говорит о необходимости готовиться ко второй волне Covid-19.

Об этом в ходе селекторного совещания 30 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", - сказал Зеленский.

Правительство сейчас занимается подготовкой больниц ко второй волне эпидемии. Всего в Украине есть около 30 000 больничных коек для пациентов c Covid-19. Аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

На совещании премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал президента, что Львовская область десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом. За последние сутки там обнаружили 143 новых случая, три человека скончались.

Также Шмыгаль заявил, что в Украине в связи с коронавирусом пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Напомним, по состоянию на 30 июня число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 44 334 человек.

Также мы писали, что Шмыгаль назвал условие, при котором карантин ужесточат во всей Украине. Это случится, если число активных больных превысит отметку в 60 человек на 100 тысяч населения.