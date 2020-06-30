Появилось видео с открытия железнодорожного движение по Крымскому мосту. Первые поезда проехались навстречу друг другу через Керченский пролив, а при встрече они обменялись приветственными сигналами.

Соответствующее видео опубликовал TACC на своем Youtube-канале, во вторник, 30 июня.

Два состава "Крымских железных дорог" - один со стороны полуострова, другой со стороны материка - отправились навстречу друг другу и встретились под аркой моста.

Отметим, что протяженность Крымского моста составляет 19 км. В 2018 году его открыли для автомобилей, в декабре 2019 года по мосту запустили пассажирское железнодорожное сообщение.

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту. Видео: TACC/ Youtube-канал

Напомним, сегодня, 30 июня, министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и так называемый "глава" аннексированного полуострова Крым Сергей Аксенов запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.