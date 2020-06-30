Страны Евросоюза договорились о перечне государств, жители которых с 1 июля смогут въезжать в ЕС. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Твиттере.

Детали решения пока неизвестны, но по данным источников журналиста идет речь об утвержденном списке из 15 стран, в котором нет Украины.

"Письменная процедура в отношении необязательного списка из 15 стран, чьи граждане смогут путешествовать в ЕС с 1 июля, наконец начата Советом ЕС. Грузия, Сербия и Черногория включены", - сообщил Джозвяк.

Письменную процедуру используют, когда есть достаточное количество голосов по тексту решения, а обстоятельства требуют его одобрения как можно быстрее, не дожидаясь формальной встречи.

Напомним, ранее Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщал, что в список 15 государств вошли: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и - при условии взаимного согласия - Китай.

Также мы писали, что опубликован список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС после открытия границ.