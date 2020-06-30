Международный аэропорт "Киев" сократит половину всех своих сотрудников, чтобы избежать банкротства предприятия.

Об этом во вторник, 30 июня, сообщила пресс-служба аэропорта.

Поэтапное сокращение сотрудников на предприятии происходит на фоне коронавирусного кризиса, из-за которого авиационная отрасль столкнулась с резким падением перевозок и снижению пассажиропотока. По словам представителей компании, накопление проблем сопровождалось и отсутствием какой-либо реакции и помощи от правительства, а также профильного министерства.

Всего в аэропорту "Киев", который принаждежит ООО "МАСТЕР-АВИА", работает около 2 тысяч человек, а в смежных предприятиях - еще 8 тысяч сотрудников.

"Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возврата к докарантинному уровню всего за несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства, столичном аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт "Киев" объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их профессиональную подготовку уходит не только много времени, но и значительные средства. С грустью придется прощаться с каждым из них, ведь у нас сформировалась отличная команда", - заявил генеральный директор компании "МАСТЕР-АВИА" Олег Левченко на собрании коллектива аэропорта.

На данный момент каждое подразделение аэропорта "Киев" решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия в условиях кризиса.

Напомним, что международный аэропорт "Киев" с 16 июня начал принимать международные пассажирские рейсы после трехмесячного перерыва из-за карантина.

Ранее мы публиковали список рейсов, которые принимает аэропорт "Киев" с 16 июня.