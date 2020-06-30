Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ об утверждении и опубликовании принятого парламентом закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Принятый единогласно членами высшего законодательного органа Китая закон закрепляет серьезные перемены для Гонконга и вступает в силу 30 июня.

Об этом передает агентство "Синьхуа".

По официальной версии китайских властей, принятие нового закона имело следующие цели: "Эффективно предотвращать, прекращать и наказывать действия, угрожающие национальной безопасности". В их числе - "раскол страны, подрыв государственной власти, планирование и совершение террористических актов, а также другие действия, которые представляют серьезную угрозу национальной безопасности".

Кроме того, отмечается, что Китай "решительно выступает против любого вмешательства иностранных и внешних сил в дела САР Гонконг и примет соответствующие контрмеры".

Напомним, что протесты в Гонконге против законопроекта, который разрешил бы экстрадицию людей на материковый Китай, длятся уже почти год. В начале июня на акции протеста арестовали 53 человека.

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