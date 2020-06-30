Рейтинг Владимира Зеленского на востоке Украины падает. Фото
Рейтинг Владимира Зеленского на востоке Украины падает. Фото "Страны"

За последние дни сразу три социологических опроса фиксируют нехорошие тенденции для рейтинга президента. Впервые с момента президентских выборов уровень недоверия Владимиру Зеленскому превысил число доверяющих. 

Параллельно развивается другой процесс - растет рейтинг партии "Оппозиционная платформа За жизнь". Особенно на востоке страны, который ранее преимущественно голосовал за Зе. 

"Слугу народа" выбирали там за обещание окончить войну и свернуть конфронтационную повестку Порошенко. Однако по всем этим направлениям в стране вообще ничего не поменялось.

Поэтому электорат начал переходить к тем партиям, которые более четко формулируют мирные инициативы - как в отношении Донбасса, так и в област гуманитарной политики. 

Этот процесс начался не вчера. Однако в июне он, судя по опросам, стал причиной того, что недоверие к президенту перевалило за 50%. Свою лепту в это внесли последние скандалы вокруг "Слуги народа" и коронавирусный кризис. 

Как Зеленский и его партия теряют восток Украины - разбиралась "Страна". 

"Платформа" и "Слуга народа"

Июньские опросы повально показывают рост рейтингов "Оппозиционной платформы".

Согласно данным центра "Социальный мониторинг", за ОПЗЖ проголосовали бы 18,6% избирателей. Это более чем пятипроцентный рост: в Раду эта политическая сила прошла с результатом 13,05%. 

При этом на востоке страны у "Платформы" уже почти столько же, как и у партии власти - 30,1% против 31,7%. 

Социальный мониторинг скриншот

По данным же "Центра Разумкова", за "Платформу" готовы голосовать 21,8% тех, кто определился. Интересно, что до рейтинга "Слуги народа" при этом осталось менее десяти процентов: партия власти в данном опросе показывает 30,3%.

опрос

По сравнению с результатом парламентских выборов 2019 года - налицо рывок "Платформы" более, чем на 8%. Но за счет чего он произошел?

Учитывая программу этой партии, речь идет об избирателях, которые поддерживают выполнение Украиной буквы Минских соглашений с предоставлением особого статуса Донбассу (всего в Украине автономию для региона поддерживает 45% респондентов по данным "Соцмониторинга").

А также о тех, кто требует остановить наступление на русский язык и разгул националистов. В основном этот электорат сосредоточен в пределах восточных областей, а также на юге страны. 

Отметим, что рейтинг "Платформы" показал серьезный рост еще в мае. По данным опроса КМИС, за эту партию готовы были отдать голос 17,4% избирателей. А уже в июне результат начал подбираться на уровень 18-20%. 

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Бойко выходит во второй тур

Также, по результатам опроса "Центра Разумкова" во второй тур гипотетических выборов президента выходит один из лидеров "Платформы" Юрий Бойко.

В первом туре он получает 20% голосов, а Зе - 34,6%. 

Отметим, что на выборах главы государства весной главным оппонентом Зеленского был Порошенко. А место представителя юго-востока занял Зе, на которого избиратели этих регионов возлагали надежды по установлению мира и отказа от националистического крена.

Теперь, судя по выходу Бойко во второй тур, многие перестали ассоциировать с Зеленским тему мира на Донбассе. И эта тенденция будет лишь усиливаться - если Зе резко не поменяет курс и свою стратегию на этом направлении. 

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От русского языка до посадки Порошенко

Впрочем, на понижение рейтинга "Слуг" и лично Зеленского играет не только тема Донбасса. Свежий опрос КМИС показал, что большинство населения не разделяет и гуманитарной политики нового президента, который просто продолжает курс Порошенко. 

Абсолютное большинство украинцев - 67% - выступают за двуязычие в стране в сфере услуг.

Считая, например, что меню в ресторанах может быть в том числе на русском языке - по всей стране или в регионах, где этого хотят люди. 

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В то же время закон о тотальной украинизации, который у Зеленского менять отказываются, уничтожает двуязычие - не только в сфере услуг, но и в образовании, а также культуре.

Очевидно, что чем дальше, тем больше это будет увеличивать раздражение в русскоязычных регионах - то есть главным образом на юге, а особенно востоке страны. Где сильны позиции "Оппозиционной платформы". 

Также, по данным того же опроса КМИС, большая часть украинцев - 61% - против сотрудничества с МВФ. Власть же выполняет все, даже самые антисоциальные требования фонда.

Также велик запрос на полное сворачивание медреформы Супрун и посадку Порошенко. 

КМИС опрос скриншот

Но ничего из этого Зе пока не выполняет. Есть робкие, чисто информационные подвижки по медреформе и в отношении Порошенко. Но есть также большие сомнения, что оба процесса доведут до конца. Пока они напоминают больше пиар Зеленского на популярных темах, а не реальные шаги в этом направлении.

А значит социология будет и дальше показывать сокращение рейтинга Зе до его ближайшего конкурента - "Оппозиционной платформы".

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