За последние дни сразу три социологических опроса фиксируют нехорошие тенденции для рейтинга президента. Впервые с момента президентских выборов уровень недоверия Владимиру Зеленскому превысил число доверяющих.

Параллельно развивается другой процесс - растет рейтинг партии "Оппозиционная платформа За жизнь". Особенно на востоке страны, который ранее преимущественно голосовал за Зе.

"Слугу народа" выбирали там за обещание окончить войну и свернуть конфронтационную повестку Порошенко. Однако по всем этим направлениям в стране вообще ничего не поменялось.

Поэтому электорат начал переходить к тем партиям, которые более четко формулируют мирные инициативы - как в отношении Донбасса, так и в област гуманитарной политики.

Этот процесс начался не вчера. Однако в июне он, судя по опросам, стал причиной того, что недоверие к президенту перевалило за 50%. Свою лепту в это внесли последние скандалы вокруг "Слуги народа" и коронавирусный кризис.

Как Зеленский и его партия теряют восток Украины - разбиралась "Страна".

"Платформа" и "Слуга народа"

Июньские опросы повально показывают рост рейтингов "Оппозиционной платформы".

Согласно данным центра "Социальный мониторинг", за ОПЗЖ проголосовали бы 18,6% избирателей. Это более чем пятипроцентный рост: в Раду эта политическая сила прошла с результатом 13,05%.

При этом на востоке страны у "Платформы" уже почти столько же, как и у партии власти - 30,1% против 31,7%.

По данным же "Центра Разумкова", за "Платформу" готовы голосовать 21,8% тех, кто определился. Интересно, что до рейтинга "Слуги народа" при этом осталось менее десяти процентов: партия власти в данном опросе показывает 30,3%.

По сравнению с результатом парламентских выборов 2019 года - налицо рывок "Платформы" более, чем на 8%. Но за счет чего он произошел?

Учитывая программу этой партии, речь идет об избирателях, которые поддерживают выполнение Украиной буквы Минских соглашений с предоставлением особого статуса Донбассу (всего в Украине автономию для региона поддерживает 45% респондентов по данным "Соцмониторинга").

А также о тех, кто требует остановить наступление на русский язык и разгул националистов. В основном этот электорат сосредоточен в пределах восточных областей, а также на юге страны.

Отметим, что рейтинг "Платформы" показал серьезный рост еще в мае. По данным опроса КМИС, за эту партию готовы были отдать голос 17,4% избирателей. А уже в июне результат начал подбираться на уровень 18-20%.

Бойко выходит во второй тур

Также, по результатам опроса "Центра Разумкова" во второй тур гипотетических выборов президента выходит один из лидеров "Платформы" Юрий Бойко.

В первом туре он получает 20% голосов, а Зе - 34,6%.

Отметим, что на выборах главы государства весной главным оппонентом Зеленского был Порошенко. А место представителя юго-востока занял Зе, на которого избиратели этих регионов возлагали надежды по установлению мира и отказа от националистического крена.

Теперь, судя по выходу Бойко во второй тур, многие перестали ассоциировать с Зеленским тему мира на Донбассе. И эта тенденция будет лишь усиливаться - если Зе резко не поменяет курс и свою стратегию на этом направлении.

От русского языка до посадки Порошенко

Впрочем, на понижение рейтинга "Слуг" и лично Зеленского играет не только тема Донбасса. Свежий опрос КМИС показал, что большинство населения не разделяет и гуманитарной политики нового президента, который просто продолжает курс Порошенко.

Абсолютное большинство украинцев - 67% - выступают за двуязычие в стране в сфере услуг.

Считая, например, что меню в ресторанах может быть в том числе на русском языке - по всей стране или в регионах, где этого хотят люди.

В то же время закон о тотальной украинизации, который у Зеленского менять отказываются, уничтожает двуязычие - не только в сфере услуг, но и в образовании, а также культуре.

Очевидно, что чем дальше, тем больше это будет увеличивать раздражение в русскоязычных регионах - то есть главным образом на юге, а особенно востоке страны. Где сильны позиции "Оппозиционной платформы".

Также, по данным того же опроса КМИС, большая часть украинцев - 61% - против сотрудничества с МВФ. Власть же выполняет все, даже самые антисоциальные требования фонда.

Также велик запрос на полное сворачивание медреформы Супрун и посадку Порошенко.

Но ничего из этого Зе пока не выполняет. Есть робкие, чисто информационные подвижки по медреформе и в отношении Порошенко. Но есть также большие сомнения, что оба процесса доведут до конца. Пока они напоминают больше пиар Зеленского на популярных темах, а не реальные шаги в этом направлении.

А значит социология будет и дальше показывать сокращение рейтинга Зе до его ближайшего конкурента - "Оппозиционной платформы".