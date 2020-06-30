Карантин в Украине могут ужесточить во всей стране, но только в том в случае, если число активных больных Covid-19 превысит отметку в 60 человек на 100 тысяч населения.

Об этом в интервью ВВС сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Одновременно с этим глава правительства заявляет, что полностью переводить Украину на жесткий карантин очень бы не хотелось. Сейчас в стране действует адаптивный карантин, который позволяет и сохранить жизнь людей, и не останавливать всю экономику.

"Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы мы не закрывали страну. Мы не можем сейчас предвидеть, как будут дальше развиваться события. Мы видим, что пошел умеренный рост, сейчас мы понимаем и анализируем, какие показатели являются ключевыми - это загруженность койкомест в больницах. Мы не хотим, чтобы она пересекала отметку в более 50%. Хотя уже есть две области, где загруженность 52% и 60%. Это сигнал к тому, что нам необходимо начинать формировать так называемую вторую линейку больниц", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в целом предусмотрено 30 000 койкомест для первой и второй волны. Также, по данным премьера, страна обеспечена аппаратами ИВЛ, а их загруженность составляет 7%.

Напомним, за 10 дней количество активных больных коронавирусом в Украине увеличилось с 37 до 50 человек на 100 тысяч.

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