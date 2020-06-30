Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило в Украину гуманитарную помощь на сумму более 2 миллионов гривен в виде оборудования для осуществления диагностики коронавирусной инфекции методом полимерной цепной реакции (ПЦР).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, во вторник, 30 июня.

Отмечается, что комплект оборудования для осуществления диагностики методом ПЦР с обратной транскрипцией в реальном времени (RT-PCR) рассчитан на осуществление 2 тысяч тестов.

"Помощь от агентства - это своевременный и важный вклад в усилия Украины по борьбе с Covid-19. Оборудование для чувствительной диагностики повысит технологический потенциал системы здравоохранения в Украине и поможет спасти жизни людей", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщается, на данный момент, представительство Украины при международных организациях в Вене в тесном взаимодействии с МАГАТЭ прорабатывает возможность получения нашей страной дополнительной технической помощи для борьбы с Covid-19. Также сказано, что МАГАТЭ начало проект помощи странам-членам на раннем этапе вспышки пандемии коронавиуса. Реализация проекта осуществляется за счет донорских взносов от стран и организаций со всего мира.

Ранее мы писали, что США увеличат помощь Украине для борьбы с коронавирусом до $9,1 млн. Эти деньги пойдут на лечение больных, а также на обеспечение водой и санитарной защитой жителей Донбасса.

Также сообщали, 27 июня Всемирный банк выделил Украине кредит в 350 миллионов долларов. Первый транш будет направлен на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий от эпидемии коронавируса.