Под Киевом в городе Тетиев во вторник, 30 июня, открыли Мемориал памяти жертв еврейских погромов периода Гражданской войны 1918-1920 годов. Памятник установили на еврейском кладбище. 100 лет назад - в марте 1920 года, в Тетиеве были уничтожены около 4 000 евреев. Организаторы проекта заявляют, что таким образом в Украине впервые отдали дань памяти жертвам именно погромов в Украине. Об этом пишет УНИАН.

Идея создания Мемориала принадлежит местным властям и общественникам.

"Впервые про еврейскую историю города я услышал от своего заместителя Елены Коцерубы. Архивные документы шокировали: сто лет назад город был фактически уничтожен в погроме. Шок смешался с удивлением, так как до сих пор в Тетиеве не было даже таблички с упоминанием тех ужасных событий", - говорит мэр города Роман Майструк.

Во время Гражданской войны в еврейских погромах погибли около 200 тысяч человек. В те годы в Тетиеве около 80% населения были евреями. Жестокий погром в марте 1920 года, который устроил отряд атамана Оверка Куравского, уничтожил три четверти тогдашней общины - 4 000 человек.

"Когда мы строили мемориал, вокруг крутилось много детей. Им действительно интересна эта история. И если эти дети не просто прочитают надписи на памятнике, а сделают выводы, то еще не все потеряно в нашем городе", - добавил мэр Тетиева.

Напомним, что 30 июня - годовщина массовых еврейских погромов на Западной Украине.

Также мы сообщали, что Аваков уволил начальника Ивано-Франковской полиции, который требовал провести перепись евреев.