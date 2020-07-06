На сегодняшнюю ночь выпадает один из самых веселых и магических летних праздников - День Ивана Купала. Молодежь собирается дружной компанией с целью прогнать злые силы, прыгая через костер, исполняя песни под гитару, плетя венки из полевых трав и отправляясь в лес, чтобы отыскать мифический цветок папоротника, приносящий удачу и счастье на всю жизнь.

История и традиции Ивана Купала

Праздник начинается сразу после захода солнца 6 июля и продолжается до самого рассвета. Народ веселится всю ночь, гулянья продолжаются и весь следующий день. По легенде, в темное время в лесу на несколько мгновений зацветает папоротник, а нечистые силы выходят на охоту. Поэтому в большой компании делают все возможное, чтобы продемонстрировать свое бесстрашие перед темными силами. И с использованием воды и огня, обретающих магическую силу, побороть все беды.

Ранее перепрыгивая через огонь избавлялись от болезней, массовым купанием на рассвете укрепляли здоровье, в поисках счастья и исполнения желаний уходили в лес, чтобы найти цветок папоротника. Как видим, традиции праздника и сегодня тесно переплетены с языческими. Хоть сегодня это скорее дань моде, нежели исполнение обрядов.

Наши предки посвящали праздник богу солнца Яриле, а его дата привязывалась к дню летнего солнцестояния 21 июня, когда ночь становилась короче всех остальных в году. В последствие дата праздника менялась несколько раз. С приходом христианства и переходом на григорианский календарь дата Ивана Купала совпала со днем рождения Иоанна Предтечи, который считается одним из самых почитаемых святых. Именно Иоанн Креститель, чье имя переводится с греческого как Купатель, предсказал приход мессии и крестил Спасителя в водах Иордана.

Принято считать, что Ивана Купала восхваляет плодородие и молодость, наделяет травы, цветы, огонь и воду целительными свойствами, а избранным - дарит любовь и счастье.

Приметы праздника (что можно и нельзя делать)

Издавна считалось, что купание на рассвете и днем в водоеме, а также прыжки ночью через огонь исцеляют человека от болезней и недугов. Купаться ночью не ходили, чтобы на дно мавки не утащили. В наши дни люди любят устраивать вечер в парной бане, а строгих традиций придерживаются староверы, историки или любители реконструкции;

7 июля в народе было принято совершать первый покос сена и заготавливать веники на зиму;

На Иванов день загадывали любое сокровенное желание;

На Ивана Купалу нельзя было спать, чтобы нечисть не навредила;

Нельзя занимать деньги или что-то из вещей, продавать или отдавать - семья может обнищать;

праздник выпадает на Петров пост, поэтому христиане не употребляют в пищу скоромные блюда.

Сильный запах травы в этот праздник предвещал дождь, после которого через 7 дней приходила настоящая жара. Много звезд на небе - удачный грибной сезон, а роса на Купала обещала щедрый урожай огурцов; дождь во время сенокоса 7 июля - плохой знак; если слышно кукушку - будет холодная осень; если поет сверчок - будет спокойная зима.

Впрочем, не все украинцы соблюдают такие правила дня и верят в народные приметы.

Открытки и поздравления с праздником

С днем Ивана Купала! Поздравляем с ночью исполнения желаний и днем чудес! Пусть вода и огонь, наделенные живительной силой, прогонят печаль, заберут с собой беды и одарят здоровьем, бодростью и богатством на долгие годы!

Желаю прожить с любимым долгие годы в мире и согласии, всегда идите по жизни вместе, поддерживайте и заботьтесь друг о друге!

Мила, ти моя єдина квітка щастя та вдачі! Найгарніша та найчарівніша, люба і мила моя радість! Зі святом тебе, моя рідна!

Квітку папороті тобі бажаю віднайти,

Аби справдилися всі мрії у житті!

Пусть в одном из купальских костров навсегда сгорят проблемы и разочарования, пусть стихнет боль утраты и сердце очистится от переживаний! С праздником!

Пусть этот праздник подарит массу новых друзей, интересных встреч и приятных воспоминаний!

Нехай свято Івана Купали допоможе розгадати всі таємниці та очистить серце від сумніву.

Желаю искать и найти, никогда не сдаваться на пути,

Быть терпеливым и отчаянно бороться за любовь и мечту!

Пусть купанье на Купалу,

Смоет всю печаль-тоску,

Чтобы дети помогали,

И счастливые дни настали!

Пусть цветок папоротника покажется в лучезарной улыбке родных и сияющих счастьем глазах близких!

Желаю больше солнечных дней, запоминающихся путешествий, приятных дней отпуска и счастливых часов с любимыми!

Пусть никакие лешие не смогут сбить тебя с намеченного курса, а кикиморы достанутся в жены врагам!