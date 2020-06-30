Известного российского режиссера Александра Боголюбова госпитализировали в одну из московских больниц. 29 июня 85-летний Боголюбов был вынужден обратиться за помощью к медикам из-за обострения хронических болезней. У него подозревают пневмонию, однако диагноз не подтвердился.

Об этом сообщает телеканал "Рен ТВ" во вторник, 30 июня.

Как известно, Боголюбов - режиссер мультфильмов "Приключения Незнайки", "Волшебник Изумрудного города", "Бумеранг" и др. Также он был режиссером художественных фильмов "Батальоны просят огня" и "Мелодия на два голоса". Кинематографиста госпитализируют уже второй раз за полгода.

Напомним, в начале месяца в Москве экстренно госпитализировали Армена Джигарханяна.

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