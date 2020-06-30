В Киевской области владельцы майнинг-фермы подключили технику к трансформатору и похитили электроэнергии на сумму более 500 тысяч гривен. Теперь полицейские устанавливают, кто причастен к этому преступлению.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, ферма располагалась в селе Новоселки Вышгородского района. Сейчас в зданиях, где располагается оборудование для получения криптовалют, продолжаются санкционированные обыски. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Открыто уголовное производство по статье "Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Ивано-Франковской области пограничники торговали данными из служебной базы. Их разоблачили киберспециалисты СБУ.

Также мы писали, что в Николаеве полицейские конфисковали компьютеры и начали майнить на них криптовалюту.