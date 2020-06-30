Полицейские разоблачили работу незаконной майнинг-фермы под Киевом. Фото: Facebook/ Поліція Київської області

В Киевской области владельцы майнинг-фермы подключили технику к трансформатору и похитили электроэнергии на сумму более 500 тысяч гривен. Теперь полицейские устанавливают, кто причастен к этому преступлению. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, ферма располагалась в селе Новоселки Вышгородского района. Сейчас в зданиях, где располагается оборудование для получения криптовалют, продолжаются санкционированные обыски. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Открыто уголовное производство по статье "Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Полицейские разоблачили деятельность незаконной майнинг-фермы под Киевом. Скриншот: Facebook-страница полиции

Полицейские разоблачили деятельность незаконной майнинг-фермы под Киевом. Фото: Facebook-страница полиции

Полицейские разоблачили деятельность незаконной майнинг-фермы под Киевом. Фото: Facebook-страница полиции

Полицейские разоблачили деятельность незаконной майнинг-фермы под Киевом. Фото: Facebook-страница полиции

Напомним, в Ивано-Франковской области пограничники торговали данными из служебной базы. Их разоблачили киберспециалисты СБУ.

Также мы писали, что в Николаеве полицейские конфисковали компьютеры и начали майнить на них криптовалюту.

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