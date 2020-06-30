Количество вакантных мест в сравнении с апрелем выросло более чем на 50%. В данный момент на Work.ua 44,8 тысячи активных вакансий.

Об этом говорится на сайте Опендатабот.

Число новых зарегистрированных ФОП дошло до докарантинного уровня и составляет 5 640. Также стабилизировалось количество новых зарегистрированных компаний. В среднем каждую неделю регистрируется около тысячи новых частных предприятий.

Как отмечается, на сегодняшний день в стране работают 86% ресторанов от тех 100%, работавших до карантина. Обороты общественного питания возобновились на 77%.

Водители ездят на 65% больше, чем они это делали в карантин. А пешеходы передвигаются на 29% больше, чем в карантин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине после карантина открылись 86% ресторанов, а количество вакансий с апреля увеличилось на 45%.

Также мы писали, что в Украине с начала карантина по коронавирусу количество вакансий сократилось вдвое.