Запланированные на осень 2020 года местные выборы в Украине состоятся, и угроз по их отмене пока нет, несмотря на коронавирус. Об этом довольно расплывчато заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC News Украина.

"Мы практически завершили реформу децентрализации, переходим к финишной прямой - это выборы местных советов. Местные выборы состоятся осенью. Нет угрозы, что выборы будем переносить или они будут отменены", - сообщил премьер.

Однако затем Шмыгаль напомнил, что сейчас трудно спрогнозировать, как осенью будет развиваться эпидемия.

"Они (выборы - Авт.) будут, если трезво и объективно позволит эпидемиологическая ситуация", - добавил премьер.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Украине запланированы на 25 октября. В коридорах власти ходят разговоры о возможном пересмотре их сроков из-за коронавируса. "Страна" уже подробно писала о вероятности такого развития событий.

Также мы разбирались, как в Украине готовятся вновь ужесточить карантин.