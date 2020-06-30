49-летняя российская певица Анита Цой, которая ранее лечилась от желчнокаменной болезни, попала в больницу с коронавирусом. В каком состоянии она находится, пока не известно.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря певицы Анну Кружель сообщает Telegram-канал "Подъем".

"К сожалению, информации пока нет. Ждем", - сообщила Кружель.

Члены семьи Аниты Цой сообщили, что певица до этого три месяца придерживалась жесткой самоизоляции, неукоснительно соблюдая нормы безопасности по Covid-19 и требуя этого же от персонала. Поэтому вопрос о том, каким образом Анита подхватила вирус, остаётся открытым.

Напомним, певица Оля Полякова думает, что уже переболела коронавирусом.

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