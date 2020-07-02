В будущий вторник, 7 июля, будет отмечается Ивана Купала. Праздник совпадает с Рождеством Иоанна Крестителя.

Накануне, 6 июня (понедельник), совершаются купальские обряды. Наши предки собирали травы, украшали свежей зеленью свои дома, искали на удачу цветок папоротника. Девушки плели венки на голову и гадали на суженого. Молодежь готовила чучело, сжигала его на костре и прыгала через огонь. Потом выслеживали ведьму, пели песни и водили хоровод.

Смысл купальских обрядов - изгнание нечистой силы. По народным поверьям, она особенно опасна в этот день. Люди верили в то, что злые духи могут принести беды и горе. С ними боролись не только огнем, но и водой - купались и умывались.

В наши дни этот праздник отмечается значительно реже, поскольку с тех сильно сократилось число язычников. Некоторые молодые люди сейчас иногда отмечают Ивана Купала с целью реконструировать праздник своих предков и чтобы весело провести время.

Обряды, традиции и народные приметы на Ивана Купала

Ради интереса следует знать: наши предки верили, что если через костер перепрыгнет влюбленная пара, держащаяся за руки, - они вместе до конца жизни. Если прыгнет девушка - сохранит молодость и красоту.

В старину верили, что вода в этот день обладает целительные свойствами. Женщины умывались утренней росой, чтобы сохранить привлекательность. А мужчины - чтобы быть более сильными и выносливыми.

Собранные на Ивана Купала травы тоже были чудодейственными, считали наши предки. Именно поэтому 7 июня они срывали пряно-лечебные травы, заготавливали веники для бани.

Также в этом день есть множественно погодных и природных примет, самые популярные из них такие:

Слышно, как кукушка кукует - будет холодная осень.

Доносится пение сверчка - зима будет мягкой.

Дождь на Ивана Купала - через семь дней начнется жара и продержится до конца лета.

Увидеть змею – к беде и потерям.

Ниже мы публикуем несколько открыток, которые можно отправить близким и друзьям 7 июля.

Поздравления в открытках и прикольные картинки с Ивана Купала