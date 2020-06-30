В депутатскую группу "За будущее" вошли внефракционнные народные депутаты Игорь Молоток, Сергей Рудик, Сергей Лабазюк и ранее исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков.

Об этом спикер Дмитрий Разумков объявил на пленарном заседании Рады 30 июня.

Депутатскую группу "За будущее" связывают с главой МВД Арсеном Аваковым и олигархом Игорем Коломойским. 21 мая нардепы депутатского объединения "За будущее" объявили о создании новой партии с одноименным названием, которую возглавил народный депутат Игорь Палица. Отметим, что он является близким соратником и партнером олигарха Игоря Коломойского.

Также мы писали, что трое винницких нардепов покинули группу "За будущее" и перешли в "Доверие". Это Лариса Билозир, Геннадий Вацака и Николай Кучер. Они считаются близкими к агроолигарху Юрию Косюку и поддерживали инициативы правительства. В то время, как группа "За будущее" в последнее время становится все более оппозиционной к Зеленскому, в отличие от группы "Довира".

Подробнее о ситуации в депутатских группах можно прочитать в нашем аналитическом материале.