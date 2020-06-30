Бывший пограничник и действующий сотрудник Госпогранслужбы в Ивано-Франковской области наладили схему продажи информации из базы данных с ограниченным доступом. Их разоблачили киберспециалисты Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, сроке их пребывания в стране и наличии запретов на въезд или выезд. Они рекламировали свои "услуги" через интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации). Материалы дела направлены в суд.

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