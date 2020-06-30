В Волынской и Ровенской области с 30 июня частично возобновлено движение пригородных поездов. Запланировано курсирование 10 пригородных составов. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

В частности, в последний день июня восстановили работу поезда Ровно - Львов, Львов - Ровно; Красное - Ровно - Здолбунов, Здолбунов - Ровно - Красное; Березовка - Ковель, Ковель - Березовка; Сарны - Здолбунов, Здолбунов - Сарны; Сарны - Рафаловка, Рафаловка-Сарны; Черторыйск - Ковель, Ковель - Черторыйск.

Также в "Укрзализныце" напомнили, что действуют ограничения по количеству пассажиров: перевозки по Ровенской области в пределах 50 процентов от количества мест для сидения, а по Волынской области в пределах количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов в Славянск после вспышки коронавируса в городе.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" на лето запустит дополнительный поезд "Интерсити" Киев-Одесса.