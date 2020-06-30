Стало известно, насколько украинцы доверяют и не доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Так, согласно опросу, Владимиру Зеленскому доверяют 41% опрошенных, а не доверяют главе государства 51%. Главе парламента Дмитрию Разумкову доверяют 32% опрошенных и не доверяют 48%. На третьем месте по уровню доверия в стране - сопредседатель фракции "Оппоплатформы За жизнь" Юрий Бойко - ему доверяют 22,4% (не доверяет 67,4%).

В тройку политиков, которым доверяют менее всего входят министр внутренних дел Арсен Аваков - 77% недоверия против 13% доверия. Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко 79% и 14% соответственно, а экс-президенту и нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко 77% и 17% соответственно.

Исследование прошло с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что баланс доверия к Зеленскому за год упал на 43% и впервые стал негативным.

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