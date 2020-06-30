Если бы президентские выборы в Украине состоялись бы в ближайшее время, то ни один из кандидатов не получил бы более 50% голосов в первом их туре, а во второй вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, рейтинг которого вырос до 20%.

Отметим, что за месяц рейтинг Зеленского снизился почти на 5%: еще в мае в первом туре его готовы были поддержать 39,9% респондентов, в июне их стало 34,6%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", который проводился с 17 по 24 июня.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (25% всех респондентов, или 35% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). На втором месте - Юрий Бойко. За него свой голос отдали бы соответственно 15% и 20%. Петра Порошенко готовы поддержать соответственно 11% и 16%, Юлию Тимошенко - 6% и 8%, Игоря Смешко - 3% и 4%, Анатолия Гриценко - 2% и 3%.

Напомним, вчера КМИС опубликовал результаты опроса, в соответствии с которыми в Украине недовольных действиями Зеленского стало больше, чем довольных.

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